Москва переходит на раздельный сбор мусора

Москва, , 20:01 — REGNUM 18 июня президиум правительства Москвы принял постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве». Как сообщает пресс-служба правительства, постановление устанавливает сроки реализации I этапа перехода к раздель­ному сбору (накоплению) отходов в городе Москвы c 1 января 2020 г.

Не позднее 31 декабря 2019 года в жилом секторе города должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевых банок); иные виды отходов.

В этих целях места сбора отходов (контейнерные площадки) во дворах многоквартирных домов будут оборудованы отдельной ёмкостью для накопления вторичного сырья. Иные виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Помимо жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора отходов будут внедрена в учреждениях социальной сферы, в которых происходит образование отходов. Также будет проработан вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания.

Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.