«Нафтогаз» предложил «Газпрому» свой вариант транзита газа через Украину

Киев, , 19:32 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» предложила российскому публичному акционерному обществу «Газпром» заключить контракт на «своп» газа вместо транзитного договора. Об этом рассказал сегодня, 18 июня, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко пишет на своей странице в социальной сети Facebook, что Украина может взять на себя обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе Европейского союза. По мнению Витренко, это позволит «Газпрому» не брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы — всем этим займется «Нафтогаз». Это и есть «своповые» договор.

Плата за транзит в этом случае будет оформлена не как тариф на транспортировку, а как маржа, размер которой «Нафтогаз» рассчитает в соответствии с европейскими правилами, а также согласует с представителями ЕС.

Кроме того Витренко отметил, что дополнительное условие заключения такого договора — это соединение украинской и российской газотранспортных систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона уже не раз заявляла, что готова продлить существующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины на тех же условиях, что существуют сейчас.