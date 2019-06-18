Новосибирские власти ждут федеральных денег на платный мост уже в 2019 году

Новосибирск, , 19:00 — REGNUM В текущем году Новосибирская область получит из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через реку Обь в городе Новосибирске более одного миллиарда рублей. Об этом сегодня, 18 июня, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

«Нормативно-правовой акт уже проходит процедуру согласования, эти деньги уже в документах отображены, — цитируют Костылевского «Новосибирские новости». — Ориентировочно в июле они будут учтены и в августе до нас доведены. Сейчас мы отображаем эти деньги в документах, для того чтобы получить их от Росавтодора».

В 2020 году новосибирские власти рассчитывают получить из федерального бюджета ещё более восьми млрд рублей.

Отметим, что согласно проекту, четвёртый мост через Обь в Новосибирске соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Проектом предполагается строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города. Платный мост запроектирован длиной 1,5 км и должен быть шестиполосным. Общая стоимость проекта около 40,9 млрд рублей, где 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера.