Площадка экотехнопарка в «Шиесе» теперь доступна для посещений

Шиес, Архангельская область, , 18:32 — REGNUM Инвесторы экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области открыли доступ на строительную площадку, вокруг которого в последнее время было столько разговоров. После того как предварительный этап подготовки объекта завершился, все желающие могут лично посетить место работ, сообщается на официальном сайте проекта shies.ru.

«Каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на площадке. Выход на площадку происходит по записи в рабочее время, так что единственное, что надо сделать желающим, — показать документ», — подчеркивает пресс-служба ООО «Технопарк», являющегося оператором проекта.

Напомним, что возле площадки уже несколько месяцев разбит палаточный лагерь протестующих, которые наводнили область слухами о том, что происходит на площадке. Это вызвало волнение и нездоровые разговоры в области. Теперь же все желающие могут свободно посетить стройплощадку и убедиться в том, что никаких работ там не ведется.

В последнее время инвесторы экотехнопарка «Шиес» сделали несколько важных шагов по повышению информационной открытости проекта, привлекшего к себе широкое общественное внимание. На сайте экотехнопарка начала работу форма обратной связи, с помощью которой можно задавать вопросы специалистам «Технопарка» по поводу сроков, технологий и документов, касающихся обращения с твердыми коммунальными отходами. На станции «Шиес» начал работу информационный центр строителей, 20 июня еще один инфоцентр откроет свои двери в Яренске. Все это должно способствовать расширению диалога компании-инвестора с местными жителями.