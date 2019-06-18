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В 2018 году иностранные туристы потратили в Италии 42 млрд евро

Экономика

Рост расходов составил 6,5%

Рим, 18 июня 2019, 18:06 — REGNUM  По уточненным данным в 2018 году иностранные туристы потратили в Италии почти 42 млрд евро, передает информагентство ANSA во вторник, 18 июня, со ссылкой на данные Центробанка страны.

В сравнении с 2017 годом расходы иностранных туристов выросли на 6,5%.

В свою очередь, рост расходов итальянских туристов за рубежом составил лишь 3,8%, что привело к увеличению положительного сальдо «торгового туристического баланса» до 0,9% ВВП.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Италию посетили около 93 миллионов иностранных туристов.

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Экономика Италии
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