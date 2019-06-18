Губернатор Ярославской области открыл новый фармацевтический завод

Ярославль, , 18:04 — REGNUM 18 июня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в открытии завода компании «Безен Хелскеа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Новое предприятие расположено в Ярославле, в индустриальном парке «Новоселки», где на протяжении нескольких лет развивается фармацевтический кластер. По словам Дмитрия Миронова, инвестиции в строительство завода составили 700 млн рублей.

«Фармацевтический кластер формируется с 2009 года. Это один из самых успешных бизнес-проектов в Ярославской области. Сегодня в фармацевтической отрасли у нас работают уже шесть компаний, на которых трудятся около 1200 человек», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Соглашение о строительстве завода было подписано в ноябре 2016 года, строительство было завершено спустя два года. В феврале 2019 года предприятие выпустило пробную партию препарата, который способствует наступлению беременности у женщин. Этот препарат идентичен природному гормону человеческого организма и применяется при его недостатке.

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, которая приняла участие в открытии завода, отметила важность проекта для страны.

«Этот лекарственный препарат поможет усилить позиции России в области демографии. Минздрав всегда приветствует инвесторов, которые вкладывают деньги в здравоохранение», — сказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

Запуск коммерческой серии препарата запланирован на вторую половину 2019 года. Ежегодно предприятие может выпускать более 10 миллионов упаковок.

«Мы посчитали важным осуществить трансфер нашей уникальной технологии в Россию и начать полный производственный цикл оригинального препарата биоидентичного микронизированного прогестерона. Для этого была выбрана площадка в Ярославле, где уже существует фармацевтический кластер и правительством региона созданы хорошие условия для инвесторов», — сказал владелец международной компании Besins Healthcare Антуан Безен.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, общий объем инвестиций в ярославский фармацевтический кластер в настоящее время превысил 27 миллиардов рублей. На территории индустриального парка «Новоселки» работают компания «Тева», компания «Такеда Фармасьютикалс» и компания «Безен Хелскеа Рус».