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На ямальском месторождении обнаружен незарегистрированный склад топлива

Экономика

Виновные оштрафованы на 535 тыс. рублей

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 18 июня 2019, 18:10 — REGNUM  На одном из месторождений Ямала обнаружен незарегистрированный склад горюче-смазочных материалов с 24 резервуарами дизельного топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что на производственной площадке Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» эксплуатируется временный склад для дизельного топлива, который представляет собой 24 полимерных эластичных резервуара общим максимальным объемом 6750 куб. м.

Данный склад относится к категории производственных объектов III класса опасности, в связи с чем подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» склад горюче-смазочных материалов не зарегистрировало, утверждают в прокуратуре.

Помимо этого, предприятием не была застрахована обязательная гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

В связи с нарушениями природоохранным прокурором генеральному директору организации внесено представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения ликвидированы. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица. Предприятие поплатилось штрафом в размере 535 тыс. рублей.

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