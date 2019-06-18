На ямальском месторождении обнаружен незарегистрированный склад топлива

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 18:10 — REGNUM На одном из месторождений Ямала обнаружен незарегистрированный склад горюче-смазочных материалов с 24 резервуарами дизельного топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что на производственной площадке Восточно-Мессояхского месторождения в Тазовском районе ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» эксплуатируется временный склад для дизельного топлива, который представляет собой 24 полимерных эластичных резервуара общим максимальным объемом 6750 куб. м.

Данный склад относится к категории производственных объектов III класса опасности, в связи с чем подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» склад горюче-смазочных материалов не зарегистрировало, утверждают в прокуратуре.

Помимо этого, предприятием не была застрахована обязательная гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

В связи с нарушениями природоохранным прокурором генеральному директору организации внесено представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения ликвидированы. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица. Предприятие поплатилось штрафом в размере 535 тыс. рублей.