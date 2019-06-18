В Симферополе разучились делать тротуары?

Симферополь, , 17:55 — REGNUM Жители Симферополя негодуют по поводу очередной «уродливой реконструкции» городских улиц — на этот раз пострадали тротуары на улице Спера, передаёт 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале июня сотрудники отдела улично-дорожной сети МБК «Город» начали ремонтировать тротуар вдоль ул. Спера горячим асфальтом.

«С привлечением специализированной техники сегодня было обновлено 100 квадратных метров дорожек. Работы будут продолжены в таких же объёмах», — отмечал директор предприятия Николай Коновалов.

Однако итоговый вариант не впечатлил местных жителей.

«Какова стоимость работ? Должны ли быть заменены все бортовые камни (бордюры)? Почему газон от тротуара не отделён поребриком (парковым бордюром), что на самом деле прошло по актам? Кто принимал работу, подписаны ли акты приемки, кто подписал?» — задают симферопольцы вопросы представителям администрации города.

Также строители не сделали дорожки к мусорным контейнерам. Во время дождей эта площадка больше похожа на болото.

«Зря градоначальники не ходят в этом районе, к СИЗО надо привыкать им заранее», — отмечают горожане в соцсетях.

Помимо этого, местные жители сообщают, что рабочие не только не убрали на месте реконструкции, но ещё больше намусорили.

«Побросали пищевые отходы под окнами, стройматериалы. Пусть сначала у чиновников дома потренируются, а потом выходят на улицы», — пишут люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крымской столице стартовал капитальный ремонт набережной реки Салгир, который выполняет местная компания «Асгард». Подрядчик запросил за работу около полумиллиарда рублей. Эта фирма также участвовала во втором этапе реконструкции центра города, стоимостью порядка 50 миллионов рублей, после которой специалисты и общественники сразу обнаружили множество дефектов.

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