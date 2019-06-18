Вторник, 18 Июня 2019 года
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Сальвини намекнул на возможную отставку министра финансов

Экономика

Джованни Триа уклоняется от исполнения инициатив «Лиги»

Рим, 18 июня 2019, 17:53 — REGNUM  Тот, кто хочет занимать кресло министра в правительстве Италии, должен уметь снижать налоги, заявил во вторник, 18 июня, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Sky Tg 24.

Таким образом Сальвини прокомментировал высказывания министра экономики и финансов Джованни Триа, который ранее заявил, что не считает верным и необходимым шагом выпуск так называемых «мини-облигаций» небольшого достоинства для снижения уровня госдолга.

Пункт о выпуске мини-облигаций есть в коалиционном контракте правительства, отметил Сальвини. Также он заочно предложил Триа предложить альтернативный способ снижения госдолга, если он знает о таком.

Джованни Триа в нынешнем правительстве Италии выступает в роли консерватора, возражающего против слишком резких финансовых решений. В частности, ранее он отмечал, что реализовать обещание снизить ставки НДФЛ в 2020 году правительство может только ценой отказа от другого обещания — не повышать ставки НДС.

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Экономика Италии
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