Сальвини намекнул на возможную отставку министра финансов

Рим, , 17:53 — REGNUM Тот, кто хочет занимать кресло министра в правительстве Италии, должен уметь снижать налоги, заявил во вторник, 18 июня, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Sky Tg 24.

Таким образом Сальвини прокомментировал высказывания министра экономики и финансов Джованни Триа, который ранее заявил, что не считает верным и необходимым шагом выпуск так называемых «мини-облигаций» небольшого достоинства для снижения уровня госдолга.

Пункт о выпуске мини-облигаций есть в коалиционном контракте правительства, отметил Сальвини. Также он заочно предложил Триа предложить альтернативный способ снижения госдолга, если он знает о таком.

Джованни Триа в нынешнем правительстве Италии выступает в роли консерватора, возражающего против слишком резких финансовых решений. В частности, ранее он отмечал, что реализовать обещание снизить ставки НДФЛ в 2020 году правительство может только ценой отказа от другого обещания — не повышать ставки НДС.