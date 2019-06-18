Северодвинские судостроители готовятся получить крупный заказ

Архангельск, , 17:50 — REGNUM Перспективы участия «Севмаша» и «Звездочки» в проекте строительства платформы для освоения месторождения Каменномысское-море в Обской губе станет одной из центральных тем форума «Судостроение в Арктике», который стартует в Архангельске 20 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предпосылок к тому, чтобы этот проект реализовывали наши северодвинские предприятия — «Севмаш» и «Звездочка» — много. Мы уверено себя чувствуем, логистически и технически северодвинские верфи — оптимальный вариант для проекта, и мы очень рассчитываем, что он будет реализован здесь», — заявил Иконников, добавив, что получение такого крупного заказа позволит предприятиям приблизиться к решению важной государственной задачи — увеличить долю гражданских проектов.

По словам директора ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергея Смирнова, одно из главных преимуществ северодвинских предприятий — их географическое положение.

«Мы находимся ближе всего к Обской губе. Транспортировка платформы и ее установка на точку может произойти за один сезон. И если смотреть объективно, то «Севмаш» и «Звездочка» самые подготовленные для проведения таких работ предприятия», — подчеркнул он.

Смирнов также добавил, что на предприятиях уже идет работа по обсуждению технологических особенностей реализации проекта.

Напомним, опыт реализации подобных проектов у северодвинских предприятий есть. Например, «Звёздочка» выступила подрядчиками в строительстве СПБУ «Арктическая» и субподрядчиками для МЛСП «Приразломная», а «Севмаш» строил МЛСП «Приразломная» и две полупогружные платформы для иностранного заказчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году представители «Звездочки» своими конкурентами в борьбе за получение заказа на строительство платформы называли ООО «Кливер» в Светлом Калининградской области, «Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Приморского края, а также предприятия Китая, Южной Кореи, возможно, и Японии.

Добавим, что форум «Судостроение в Арктике» объединит более 250 участников из разных российских регионов. В программе мероприятия пять сессий, посвященных, в частности, строительству и проектировке судов для пассажирских перевозок и освоения шельфа, а также экологическим аспектам использования СПГ на флоте в условиях Арктики.

Справка:

Месторождение Каменномысское-море расположено в Обской губе, в 50 километрах от берега и в 80 — по прямой от Ямбурга. Запасы, по предварительным оценкам, составляют 550 миллиардов кубометров газа. Годовой объем добычи может составить 15 миллиардов кубов. Производство составляющих ледостойкой платформы дл освоения месторождения должно начаться в 2020 году.

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