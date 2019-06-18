Сальвини: госдолг Италии вырос по вине Евросоюза

Рим, , 17:39 — REGNUM Счета Италии находятся «не в должном порядке», потому что страна в последние годы утвердила слишком много разработанных в Евросоюзе правил, заявил во вторник, 18 июня, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Il Messaggero.

О необходимости привести счета «в должный порядок» ранее заявил формальный глава государства президент Серджо Маттарелла.

За десять лет госдолг Италии вырос на 650 млрд евро, во многом это связано именно с навязанным Брюсселем режимом жесткой экономии, сказал Сальвини.

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социально-экономическими мерами. Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Итальянские министры не согласны с выводами Еврокомиссии, намерены убедить власти ЕС в верности своей экономической политики и убеждены, что политика жестких ограничений не может привести к экономическому росту.