БелАЗ будут делать в России

Минск, , 16:41 — REGNUM Завод по производству карьерных самосвалов «БелАЗ» будет построен в России. Об этом 17 июня в Минске заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.

Российский Минпромторг и белорусский Минэкономики «прорабатывают пилотный проект» по производству в России карьерных самосвалов «БелАЗ». Участие в проекте могут принять ярославский «Автодизель» и петербургские «Силовые машины». Реализация проекта рассматривается в контексте проведения согласованной промышленной политики, считает госсекретарь Союзного государства.

Он также обратил внимание на возможность кооперации производителей дорожной техники. С белоруской стороны партнёрами выступают госпредприятие «Минский автомобильный завод» («МАЗ») и «Амкодор», у которого в РФ уже есть площадки («Амкодор-Брянск» и «Амкодор-Онего»).

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Напомним, в 2019 году белорусский холдинг «Амкодор», объединяющий 30 предприятий по производству машин и оборудования, приобрёл «Онежский тракторный завод» (ОТК). Он будет поставлять на российский рынок лесозаготовительную технику. Ежегодный объём производства рассчитан на 1 тыс. машин, кредитовать проект будут российские банки. Правительство Карелии согласилось поддержать проект льготами и субсидировать первую партию продукции.

Также отметим, отказ Александра Лукашенко от объединения «МАЗ» с «КАМАЗ» в холдинг «Росбелавто» подорвал позиции белорусского госпредприятия на российском рынке. Создание холдинга входило в число знаковых «пяти пилотных проектов» в промышленной сфере, реализация которых была делом чести заявивших о них чиновников.