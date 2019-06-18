Госдума увеличивает финансирование Дальнего Востока

Москва, , 16:37 — REGNUM На финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальнего Востока в 2019 году может уйти на 8,2 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее. Это следует из проекта правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года, который Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о бюджетных ассигнованиях, которые зарезервированы на 2019 году на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа. Так, предполагалось, что в 2019 году на эти цели будет направлено 19,1 млрд рублей. Однако правительство предлагает увеличить расходы на это направление и зарезервировать для регионов 27,3 млрд рублей.

Кроме того, Госдума также поддержала предложение правительства увеличить расходы на социальное развитие центров экономического роста субъектов РФ, которые входят в состав ДФО. Так, законопроект предлагает направить на эти цели дополнительные 9,9 млрд рублей.

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