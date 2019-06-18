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Кудрин разъяснил свое заявление о рисках протестов из-за бедности

Экономика

Не прогнозировал «социальных взрывов»

Москва, 18 июня 2019, 16:33 — REGNUM  Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не прогнозировал никаких протестов и социального взрыва из-за бедности, а лишь отметил некую обеспокоенность ситуацией. Об этом он заявил журналистам в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Ранее СМИ стали передавать информацию о том, что глава Счетной палаты в интервью программе «Познер» заявил, что опасается социального взрыва. На подобные заявления Кудрина уже отреагировали в Кремле — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления относятся «к эмоциональным проявлениям».

«Во время интервью Владимир Познер меня спросил: «Считаю ли я, что есть риски в отношении положения и протеста некоего…» Я сказал одну фразу: «Конечно, есть беспокойство». Так что я не прогнозировал никаких протестов. Я говорю, что да, такая есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения и с тем, что 12 млн человек живет за чертой бедности», — объяснил Кудрин.

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Бедность
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