По настоянию Госдумы Минприроды оценит риски строительства ЦБК на Волге

Москва, , 16:28 — REGNUM Госдума просит Минприроды провести анализ рисков строительства ЦБК на Волге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, соответствующее протокольное поручение комитету Госдумы по экологии поддержала нижняя палата парламента.

«Мы предлагаем в Минприроды и Росприроднадзор направить запрос с просьбой провести государственную экологическую экспертизу и проверку проектной документации по предприятию (ЦБК), чтобы оценить потенциальную угрозу», — сказал глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Он отметил, что целлюлоза и древесная масса может оказывать негативные воздействие на окружающей среду. Парламентарий напомнил, что на территории Ярославской области и Вологодской области находится биосферный заповедник площадью 112 тыс. га., половина его приходится на сушу остальное на прибрежные воды.

«Наличие под боком ЦБК несет потенциальные риски», — указал Бурматов.

Жители Вологодской, Ярославской и соседних областей считают, что появление производства первого класса химической опасности угрожает экологии и здоровью населения.

Предполагаемая мощность ЦБК предполагается выше, чем закрытого ЦБК на Байкале.