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На ипотечном рынке виден «нездоровый спрос» — застройщик

Экономика

«Напоминает мне бессонную ночь на энергетиках»

Екатеринбург, 18 июня 2019, 16:28 — REGNUM  Растущий спрос на рынке ипотечного кредитования является «нездоровым». Об этом заявил гендиректор строительной компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Уфимцева, сегодняшняя ситуация напоминает ему «бессонную ночь на энергетиках».

«Всем понятно, что энергетики лишь выкачивают энергию, а не добавляют её. Сегодняшний устойчивый и растущий спрос напоминает мне именно эту ситуацию. Спрос — нездоровый!» — считает руководитель.

Застройщик считает, что для нынешнего «ажиотажа» нет макроэкономических предпосылок.

Напомним, ранее среднеуральские застройщики предрекли «чистку» строительного рынка от «шпаны» и некрупных компаний в связи с введением эскроу-счетов. Крупные игроки ничего не потеряют, уверены руководители.

Читайте ранее в этом сюжете: «Эскроу-реформа» выведет со строительного рынка «всякую шпану» — застройщик

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Ипотечное кредитование
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