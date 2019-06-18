В России изобрели ускоритель для увеличения вдвое срока хранения продуктов

Москва, , 16:16 — REGNUM Второй ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания, способный увеличить срок их хранения в 2−3 раза, разработали специалисты научно-производственного предприятия «Торий» совместно с учёными из МГУ, сообщает 18 июня пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Аппаратура расщепляет ДНК патогенных микроорганизмов потоком ускоренных электронов с энергией до 10 МэВ. Отмечается, что ускоритель электронов является ключевой технологической единицей центра «Теклеор» в Калужской области — первой в России организации, специализирующейся на промышленной антимикробной обработке продуктов.

В холдинге также отметили, что использование ускоренных электронов является самым безвредным способом консервации по сравнению с другими методами. Безопасность продукции, обработанной пучком ускоренных электронов, была неоднократно подтверждена на международном уровне, в том числе Научным комитетом по проблемам продовольствия, Европейским агентством по безопасности продуктов питания, а также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США.

Холдинг «Росэлектроника» — ключевой участник электронной отрасли России. Объединяет потенциал 180 предприятий, формируя более 50% выпуска электронных компонентов в России. Входит в госкорпорацию «Ростех».

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