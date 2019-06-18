Падению цен на нефть способствовали несколько факторов

Москва, , 16:12 — REGNUM Начало недели для нефтяного рынка выступило под медвежьими флагами, инвестора упорно тянут нефтяные котировки вниз, ощущая на себе массу неопределенностей по черному золоту, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Сразу несколько факторов способствовали такому падению цен на нефть. Это и неопределенность с датой летнего заседания ОПЕК, в котором Иран остается в инфантильной позиции, не идя на уступки всем членам ОПЕК и не-ОПЕК. Естественно такое поведение накладывает определенную тень на предстоящее решение о заморозке добычи», — отметила эксперт.

Еще одним негативным фактором, сказавшемся на ценах на нефть — плохие данные по экономической активности в США, при этом Техасская нефть WTI находится в состоянии полукомы, застряв в небольшом коридорчике на дне месячного диапазона, колеблясь между $51,60−52,00 за бочку.

По её мнению, безусловно, на появление таких данных, которые оказались худшими за последние 2,5 года, повлияла торговая война с Китаем, вызвав тем самым апатию у инвесторов к американскому бизнесу.

«По итогу таких «серых» данных можно говорить о продолжении угасания активности инвесторов, пока не прояснится ситуация с ОПЕК, которая поддержит нефтяные котировки. В ближайшее время все же видится падение цен на нефть до нижнего психологического уровня по Brent до $59,50 за баррель, по WTI до $51,00 с дальнейшим ростом до $53 за бочку легкой американской нефти и до $62 за бочку северного нефтяного стандарта», — считает Ланис.

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