Экс-глава Башкирии Хамитов сохранил пост в совете директоров «Башнефти»

Уфа, , 16:07 — REGNUM На общем собрании акционеров «Башнефти» был избран состав совета директоров нефтяной компании. Соответствующее сообщение опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению акционеров, экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов сохранил пост в совете директоров «Башнефти». Также в совете остался и.о. министра имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов.В состав совета впервые вошли представители ПАО «Роснефть»: глава службы внутреннего аудита Геннадий Букаев и вице-президент по шельфовым проектам Рунье Зелько.

Также принято решение о распределении чистой прибыли компании в размере 101,833 млрд рублей. Так, на выплату дивидендов по акциям направят 28,235 млрд рублей или 27,7%: На одну размещенную обыкновенную акцию и на одну привилегированную акцию типа «А» будет выплачено 158,95 рублей.

Часть чистой прибыли в размере 73,597 млрд рублей или 72,3% оставлена нераспределённой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре прошлого года Хамитов по собственному желанию покинул пост главы Башкирии, который он занимал с 2010 года. Врио главы республики назначен Радий Хабиров.

В декабре 2018 года Хамитов вошел в совет директоров «Башнефти».

В настоящее время 57,7% компании «Башнефть» принадлежит «Роснефти», 25% — у Башкирии, остальное — у миноритарных акционеров.