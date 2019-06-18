Инициативы по борьбе с бедностью в России «не все приемлемые»

Москва, , 16:03 — REGNUM Вопрос бедности в России нужно обсуждать. Чем чаще в СМИ будет появляться эта тема как неразрешенная из уст разных спикеров и как проблемная, тем более вероятно, что будут предприниматься какие-то шаги для сокращения уровня бедности в стране. Вряд ли правительство РФ озаботится комментариями отдельных личностей по этому вопросу, а вот если тема массово будет обсуждаться, то можно ждать активных действий и ответных комментариев, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«С одной стороны, можно сказать, что ситуацию пытаются разрешить и в ближайшее время обязательно будут появляться различные инициативы по этому поводу. Но не факт, что все будут приемлемы. Например, одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости», — отметил эксперт.

В одних областях страны считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчете региона.

В других областях чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния.

«Количество бедного населения будет сокращаться при условии, что будут создаваться рабочие места для населения с отсутствием профильных знаний. Кроме того, чтобы стимулировать активность бизнес-среды, нужно снизить налоговую нагрузку. Этот шаг поможет вывести некоторые компании из тени заработных плат в конвертах и статистически поддержит сокращение количества бедных в России», — считает Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на Первом канале назвал бедность «позором». В стране с такими экономическими показателями, как у России, не должно быть подобной проблемы. Это «бьет по человеческому капиталу».

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