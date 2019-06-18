Инвентаризация имущества Союзного государства не завершена

Москва, , 16:01 — REGNUM Совет Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России рассмотрел вопрос о состоянии работы в государствах — участниках Договора о создании Союзного государства по учету имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства. Об этом 17 июня проинформировала пресс-служба парламентского органа.

«Депутаты выразили обеспокоенность состоянием работы по учету союзной собственности и констатировали невыполнение поручений высших органов Союзного государства об организации и о проведении инвентаризации и постановке на учет такого имущества, — сказано в официальном сообщении. — Парламентарии решили обратиться в Совет Министров Союзного государства с просьбой поручить соответствующим министерствам и ведомствам ускорить работу по подготовке необходимых нормативных правовых актов для организации учета союзного имущества и завершить его инвентаризацию до конца 2019 года».

Постоянному Комитету Союзного государства было поручено разработать план мероприятий по формированию нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы создания, учета имущества Союзного государства и распоряжения им. Кроме того, был одобрен проект постановления в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России не избираются гражданами напрямую (как в случае депутатов Госдумы), а назначаются органами государственной власти двух частей Союзного государства Белоруссии и России. Договор о создании Союзного государства (подписан в 1999 году и не реализован) подразумевает полноценный парламент.

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