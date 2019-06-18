Экономика России: главное – не стать «колоссом на глиняных ногах»

Москва, , 15:52 — REGNUM Пессимистические настроения рядовых жителей страны относительно экономики России вполне понятны. Интенсивного роста экономики пока не наблюдается, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«На фоне достаточно бурного роста профицита внешней позиции РФ (экспорт, рост иностранных портфельных инвестиций вопреки санкциям, внешнеторговый баланс, снижение валютной долговой нагрузки предприятий, текущий счёт операций и т. д.) в 2017—2019 гг. наблюдалось столь же поступательное ухудшение внутренней позиции российской экономики (располагаемые доходы, инфляционные ожидания в связи с опасением новых санкций и последствий повышения налогов, падение розничных продаж и суммы среднего чека уже с учётом инфляции, вызванной повышением налогов и тарифов в январе 2019 года), а также настоящие кризисы долгосрочных инвестиций и спроса на товары длительного пользования). Это именно кризисы, а не рутинные ухудшения», — полагает эксперт.

По его словам, с рынка уходят «пачками» автодилеры, мебельщики, банкротятся салоны электроники и бытовых приборов — то есть потребительская часть российской экономики продолжает примитивизироваться, и население, разумеется, на это негативно реагирует. Это замечают многие уважаемые финансовые и рейтинговые институты.

Например, сегодня (18 июня) ухудшило прогноз по росту в РФ рейтинговое агентство Fitch. Не так давно Всемирный банк, который, с одной стороны, отметил улучшение внешней позиции РФ в 2018 году, но, с другой, понизил прогноз по росту ВВП на 2019 год, давая понять, что проблемы внутренней позиции, накапливаясь и не разрешаясь, будут постепенно перевешивать успехи первого.

«Итог такой: настало время ликвидировать этот углубляющийся перекос, чтобы не допустить разрушения стабильности архитектуры российской экономики и не получить эффект «колосса на глиняных ногах», — считает Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, хорошей называют экономическую ситуацию в России лишь 7% граждан. 40% оценивают положение дел в российской экономике как плохое.

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