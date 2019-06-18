Вторник, 18 Июня 2019 года
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KT Corporation инвестирует $421,73 млн в рынок облачных технологий

Экономика

Южнокорейская компания намерена расширить свой облачный рынок и увеличить продажи

Сеул, 18 июня 2019, 16:24 — REGNUM  KT Corporation планирует захватить рынок облачных технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, в течение пяти лет компания намерена инвестировать 500 млрд вон (~$421,73 млн) в данную сферу, а также привлечь около 1000 IT-специалистов.

Кроме того, компания намерена расширить свой облачны рынок с 2 трлн вон (~$1,68 млрд) до 7 трлн вон (~$5,9 млрд) к 2023 году, а также увеличить продажи в пять раз.

KT Corporation — первая компания в Южной Коре, запустившая свой собственный облачный сервис.

Известно, что в настоящее время около 80% облачного рынка принадлежит Amazon Web Services и Microsoft, однако начиная с 2019 года на рынок планируют выйти такие южнокорейские компании как Naver Corporation.

Рынок облачных технологий —рынок сервисов, предоставляющих услуги вычислительной мощности удаленно.

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