KT Corporation инвестирует $421,73 млн в рынок облачных технологий

Сеул, , 16:24 — REGNUM KT Corporation планирует захватить рынок облачных технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, в течение пяти лет компания намерена инвестировать 500 млрд вон (~$421,73 млн) в данную сферу, а также привлечь около 1000 IT-специалистов.

Кроме того, компания намерена расширить свой облачны рынок с 2 трлн вон (~$1,68 млрд) до 7 трлн вон (~$5,9 млрд) к 2023 году, а также увеличить продажи в пять раз.

KT Corporation — первая компания в Южной Коре, запустившая свой собственный облачный сервис.

Известно, что в настоящее время около 80% облачного рынка принадлежит Amazon Web Services и Microsoft, однако начиная с 2019 года на рынок планируют выйти такие южнокорейские компании как Naver Corporation.

Рынок облачных технологий —рынок сервисов, предоставляющих услуги вычислительной мощности удаленно.