Вопрос интересный: что мешало Украине добывать собственный газ

Москва, , 15:37 — REGNUM Из заявлений лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко не очень понятно, что мешало достичь таких успехов в добыче газа на Украине все последние 28 лет, в том числе и в те годы, когда она возглавляла правительство, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Ещё более странным представляется поведение Совета министров СССР, вбухивавшего огромные средства в освоение газовых месторождений Сибири и строительство трубопроводов в Европу, хотя, как выясняется, газ можно было добывать вблизи европейских границ и по короткому пути транспортировать сразу в Европу.

«Но главное, что смущает в заявлениях Тимошенко, это предложения построить терминалы по приёму сжиженного газа на Черноморском побережье. Если своего газа на Украине так много, что его хватит даже на экспорт, зачем тогда тратиться на терминалы и покупать сжиженный газ, который в любом случае окажется дороже трубного», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что если «прямо сейчас» Украина начнет добычу собственного газа, то через два-три года сможет составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу.

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