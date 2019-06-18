Ограбление «Югры» назвали «предпринимательством»

Сергей Лунев, , 15:33 — REGNUM

Не менее десятка написанных как под копирку статей вышли в течение суток на разных малоизвестных новостных интернет-порталах. Все публикации базируются на одном интервью адвоката, и все как одна ставят под сомнение законность уголовного преследования бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина. PR-кампания выглядит забавной, особенно в свете того, что вывод из разорившегося банка 340 миллиардов рублей её авторы пытаются объяснить издержками… предпринимательской деятельности.

14 июня сетевое издание «Московская газета» (чуть более 1100 посетителей сайта в день, по данным LiveInternet) опубликовало интервью с адвокатом бывшего председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева — Русланом Долотовым. Шиляев, а также бывший президент банка Алексей Нефёдов и главный бенефициар Алексей Хотин находятся под домашним арестом как обвиняемые по делу о растрате 7,5 млрд руб. из активов «Югры».

Указанная сумма, за которую удалось «зацепиться» следствию, — лишь мизерная часть ущерба, нанесенного банку, его кредиторам и, в конечном счёте, государству. По оценке Центробанка РФ, из «Югры» было «выкачано» не менее 340 млрд рублей — в основном путем раздачи заведомо невозвратных кредитов компаниям, аффилированным с его владельцем, и с последующим выводом в офшоры. После отзыва у банка лицензии в 2017 году выяснилось, что Хотин успел выйти из числа учредителей и участников практически всех компаний, задействованных в этой гигантской афере, переписав самые ликвидные активы на доверенных лиц.

А следом, как по команде, начали банкротиться основные заёмщики, поручители и залогодержатели. За одну только ночь перед недавними майскими праздниками суды зарегистрировали 95 соответствующих исков, о чём писали СМИ. Иски поступали от компаний, которые словно играли в «догонялки» с временной администрацией банка «Югра»: надо было успеть обанкротить должников раньше, чем это сделает конкурсный управляющий. Представители Центробанка еще в прошлом году заявляли, что «веерные» банкротства подобных компаний — это «меры, направленные на минимизацию вероятности возврата средств» банку «Югра» как кредитору. По схожему сценарию в прошлом году, с 3 по 5 мая, были опубликованы заявления от различных юрлиц о намерении подать иски о банкротствах в отношении 94 компаний. Список этих потенциальных банкротов практически дословно совпадал с перечнем компаний-ответчиков по искам временной администрации «Югры» — об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора.

Эксперты банковского сектора, в частности Николай Коленчук из FMG Group, отмечали «высокую вероятность того, что эта группа требований управляется единым бенефициаром, а банкротства служат единой цели».

И вот теперь выясняется, что подобные действия суд должен расценить не как экономическое преступление, а как предпринимательскую деятельность с неизбежными для нее рисками. Именно такую позицию в своем интервью высказывает адвокат Долотов. В попытке оправдать своего подзащитного адвокаты, по словам Долотова, принесли в суд незаверенную копию некого постановления МВД об отказе в возбуждении уголовного дела по тем же 7,5 млрд руб. год назад. Суд этот документ не принял, и вот теперь защитник рассказывает о нём в СМИ. При этом копия постановления не публикуется, так что адвокату приходится верить (или не верить) на слово.

Сама попытка выдать за издержки предпринимательства исчезновение средств банка «Югра» в астрономических размерах выглядит, согласитесь, мягко говоря, неубедительной. Только в пределах сумм, гарантированных Агентством по страхованию вкладов, государство уже выплатило вкладчикам «Югры» 174 млрд руб. Это годовой бюджет нескольких десятков небольших городков! Государство могло бы построить на них более 400 современных станций скорой помощи, более тысячи новых школ и т.д.