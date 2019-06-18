Расходы растут: Госдума приняла поправки к госбюджету-2019 в I чтении

Москва, , 15:54 — REGNUM Проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Как рассказал в ходе пленарного заседания первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, правительство предлагает изменить некоторые параметры госсметы в связи с изменениями макроэкономической ситуации. Однако изменения будут немногочисленными — так, правительство лишь рассчитывает, что курс рубля по итогам 2019 года ослабнет с заложенных сегодня 63,9 рубля до 65,1 рубля за доллар. Между тем все остальные прогнозы, на которых построен текущий бюджет, останутся неизменными.

Так, по расчетам правительства, в госбюджет по итогам 2019 года поступит на 205,6 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. При этом, отметил Силуанов, такой рост доходов не связан с ценами на нефть и газ.

«По нашим оценкам, наоборот, нефтегазовые доходы сократятся, их сокращение составит 58 млрд рублей… Такое вот сокращение нефтегазовых доходов связано с тем, что мы внесли изменения в нефтегазовую отрасль — механизм, который позволяет нам стабилизировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке», — отметил Силуанов.

При этом параллельно выросли нефтегазовые поступления в бюджет — на 264,3 млрд рублей. Такой рост стал возможен в том числе и за счет повышения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

«Мы прогнозируем рост НДС по сравнению с плановыми назначениями на 129 млрд рублей. Также в связи с ростом прибыли увеличиваются и налоги, и прибыль. И только в федеральный бюджет мы ожидаем дополнительные поступления — 165 млрд рублей», — заявил Силуанов.

В связи с этим правительство предлагает увеличить расходы на 256,5 млрд рублей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, средства будут распределены по приоритетным направлениям.

«Изменения в бюджет носят адресный характер. Эти средства необходимы для решения вопросов, которых ждут наши граждане», — заявил Володин.

Так, например, 36 млрд рублей предлагают направить на завершение строительства недостроенных многоквартирных домов, чтобы помочь и поддержать обманутых дольщиков. Еще 4,3 млрд рублей будут направлены в регионы для софинансирования региональных доплат к пенсиям.

Еще 4,7 млрд рублей будет направлено на вопросы соцподдержки граждан. Среди них также заложенные на реализацию послания президента РФ Владимира Путина средства по выплате 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, на соцподдержку граждан в 2019 году уйдет 1,38 трлн рублей.

Кроме того, правительство также предлагает увеличить финансирование по некоторым направлениям здравоохранения и образования. Так, на вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, в 2019 году предлагается направить 519 млрд рублей. Это на 13,3 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее. Как отметил Володин, эти средства в основном уйдут на решение вопросов с вакцинами в регионах.

«Предлагается увеличить на 13 млрд рублей в бюджете средства на здравоохранение. Это должно снять выявленные в ряде регионов проблемы с прививочными вакцинами и лекарствами для ВИЧ-инфицированных. На закупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-пациентов выделяется 3 млрд рублей, на вакцины против полиомиелита и гриппа — 2,3 млрд рублей дополнительно», — отметил Володин.

Дополнительные 3 млрд рублей уйдут на увеличение расходов в сфере образования. Таким образом, на это направление в 2019 году из госбюджета уйдет 202,7 млрд рублей.

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