Вторник, 18 Июня 2019 года
15:29:47 МСК

Региональных мусорных операторов освобождают от НДС и налога на прибыль

Экономика

Для минимизации тарифа

Москва, 18 июня 2019, 15:28 — REGNUM  Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) освобождают от уплаты НДС и налога на прибыль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Инициатива предполагает право регионов устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить