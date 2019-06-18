Региональных мусорных операторов освобождают от НДС и налога на прибыль

Москва, , 15:28 — REGNUM Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) освобождают от уплаты НДС и налога на прибыль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Инициатива предполагает право регионов устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами.