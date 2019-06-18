Компании Южной Кореи подписали крупные контракты в Кувейте

Эль-Кувейт, , 15:21 — REGNUM Компании Taihan Electric Wire и LS Cable & System получили крупные заказы на строительство электросетей в Кувейте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители LS Cable & System и Государственного органа по жилищному обеспечению Кувейта подписали контракт на строительство сети электропередач в новом городе Аль-Мутлаа (Al-Mutlaa), расположенном в 40 км к северо-западу от Эль-Кувейта. Стоимость контракта составила 115,2 млрд вон (~$97,16 млн).

Южнокорейская компания займется изготовлением и поставкой кабелей сверхвысокого напряжения (400 кВ).

Известно, что на данный момент в Кувейте ведется строительство девяти новых городов. К 2035 году правительство страны планирует инвестировать более 30 трлн вон (~$25,3 млрд) в развитие инфраструктуры.

Другая южнокорейская компания Taihan Electric Wire также получила заказ от Государственного органа по жилищному обеспечению Кувейта на строительство сети сверхвысокого напряжения в новом городе Аль-Мутлаа (Al-Mutlaa). Сумма контракта составила 91 млрд вон (~$76,75 млн).