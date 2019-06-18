Алексея Кудрина заподозрили в стремлении стать аналогом Петра Порошенко

Москва, , 15:21 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, вероятно, ждёт, когда социальная дестабилизация сделает его президентом, так же как это случилось с теперь уже бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Это 18 июня предположил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, прокомментировавший корреспонденту ИА REGNUM слова Кудрина о возможном социальном взрыве, вызванном бедностью жителей РФ. По словам Кудрина, за чертой бедности сейчас находятся примерно 12,5 млн человек.

«Он, как это принято у нашего начальства, путает термины, — сказал Делягин. — То, что он называет бедностью, называется нищетой. 12,5 млн человек — это люди с доходами ниже прожиточного минимума, то есть те, кто, по сути не живёт, а медленно умирает. Это те, чьи доходы не позволяют им выживать физиологически. Так что это не бедность, а нищета».

При этом Делягин уточнил, что политика, которая обеспечивает в РФ рост бедности, была заложена именно Кудриным.

«В федеральном бюджете на первое мая неиспользуемые резервы превысили 13 трлн рублей, — сказал Делягин. — Это деньги, на которые можно не только Россию накормить, но и построить её заново целиком. Но именно Кудрин заложил такие правила, благодаря которым деньги налогоплательщиков не могут служить России ни при каких обстоятельствах. Они должны накапливаться в бюджете бессмысленно, бесполезно и по отношению к бедным людям — беспощадно. Это его фирменный почерк — он обвиняет правительство или как минимум выражает озабоченность последствиями собственной стратегии и политики. Правительство РФ реализует его указания и его правила».

В связи с этим Делягин также предположил, что Кудрин вовсе не озабочен, а «потирает руки и ждёт, когда социальная дестабилизация сделает его президентом, как на Украине она сделала президентом Порошенко».

«Я думаю, он спит и видит себя российским Порошенко», — предположил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Алексей Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале заявил, что бедность в России может привести к «социальному взрыву», если падение уровня жизни не прекратится. Глава Счётной палаты РФ признался, что обеспокоен нарастающей бедностью, и отметил, что за чертой бедности сейчас находятся примерно 12,5 млн человек, из них 70% проживают в семьях.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин допустил в России «социальный взрыв»