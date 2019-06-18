Низовья Волги недополучили 50% воды во время половодья 2019 года

Астрахань, , 15:03 — REGNUM Неудовлетворительное состояние половодья в низовьях Волги и существенную проблему в управлении водным режимом водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили участники заседания Волго-Каспийского научно-промыслового совета (ВКНПС) под руководством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, продолжительность весеннего половодья в 2019 году составила только 27 суток при минимально необходимых для естественного воспроизводства рыб 60 сутках. Водой были залиты только 50% площади нерестилищ, преимущественно нижнего уровня. На момент окончания половодья 26 мая основная часть личинок достигла стадий, при которых она не способна противостоять току воду, избегать неблагоприятных условий, уклоняться от хищника.

Вместе с тем, сообщили в Росрыболовстве, прогноз величины половодья в водохранилищах Волжско-Камского каскада на начало года в ряде случаев отличается от фактического объема половодья в 1,5 и более раз, что является следствием разрушения системы гидрометеорологических наблюдений.

«Управление самим половодьем также не соответствует рыбохозяйственным требованиям. Существующие правила регулирования водного режима не исполняются», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что решение проблемы необходимого уровня воды в интересах рыбной отрасли сдвинется с места, а вопрос регулирования водного режима для рыбохозяйственных целей будет решаться в рамках соглашения о сотрудничестве между Росрыболовством и «РусГидро».

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