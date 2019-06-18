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Правительство РФ намерено увеличивать финансовую помощь регионам

Экономика

В том числе в рамках нацпроектов

Москва, 18 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Замглавы правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов заявил о продолжении финансовой помощи субъектам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

«Мы не предлагаем сокращать или оптимизировать финансовую помощь регионов, наоборот, будем увеличивать и увеличиваем поддержку регионов как в части сбалансированности, так и в части национальных проектов, потому что значительная часть мероприятий национальных проектов реализуется в регионах», — заявил Силуанов в Госдуме в ходе обсуждения поправок в бюджет-2019.

Правительственный законопроект, устанавливающий классификацию регионов РФ в зависимости от размера их долгов, а также вводящий ограничение расходов на обслуживание долга регионов, Госдума приняла в первом чтении 21 мая 2019 года. Документ готовится к рассмотрению во втором чтении.

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