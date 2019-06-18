Гражданин для экономики России как «пятое колесо в телеге»

Москва, , 14:51 — REGNUM Жители России оценивают положение дел в российской экономике как плохое (40%), удовлетворительной считают её 47%. Правительство же говорит о положительной динамике в экономике. На лицо явное противоречие. Но это только кажется, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Экономика России сырьевая и экспортная. Главная её составляющая — это продажа сырья за рубеж. Внутренний рынок, а значит и гражданин, спрос которого и составляет этот внутренний рынок, здесь как «пятое колесо в телеге».

Поэтому рост экономики (даже если он есть) заметен тем, кто в этой экономике участвует — сырьевикам и госбюджету», — считает эксперт.

По его мнению, на жизни рядовых граждан России этот рост не отражается ни как. Вот они его и не видят. Наоборот, местная экономика в которую включены рядовые люди как минимум не растет, а может быть уменьшается. Это и отражается во мнении людей.

«Так что парадокса нет, а есть проблема связи между большой экономикой и экономикой людей. Если эта связь не возникнет, то это очень дорого обойдется всем и в первую очередь большой экономике и государству», — высказал свою точку зрения Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, хорошей называют экономическую ситуацию в России лишь 7% граждан. Таковы данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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