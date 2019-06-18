Опрос на тему сотрудничества с университетами провели в Южной Корее

Сеул, , 16:31 — REGNUM В Южной Корее провели опрос среди сотрудников компаний на тему сотрудничества с университетами и научными кругами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Торгово-промышленной палаты Инчхона.

Согласно результатам опроса, проведенного среди представителей 130 компаний в период с 30 мая по 12 июня, 55,1% респондентов сообщили, что планируют сотрудничать с научными кругами и университетами, 10,2% — придерживаются другого мнения, 34,7% — не знали, что с данными учреждениями можно сотрудничать.

Кроме того, 42,5% респондентов сообщили, что сотрудничали или сотрудничают с университетами или научными кругами в данный момент.

Известно, что 28% представителей компаний хотели бы сотрудничать с университетами в сфере новых технологий, 22% — хотели бы совместно решать сложные бизнес-задачи, 17,7% — хотели бы сотрудничать в сфере образования, 16,1% — хотели бы осуществлять обмены персоналом и информационными данными, 9,7% — хотели бы использовать в работе университетские исследования, 5,4% — хотели бы обмениваться технологиями.

С другой стороны, среди трудностей, возникающих в процессе сотрудничества, были выделены: отсутствие финансирования (26,3%), недостаточный объем данных и слабая инфраструктура (23,2%), невозможность коммерциализации (21,1%).