Сальвини усомнился в возможности введения минимальных зарплат в Италии

Рим, , 14:35 — REGNUM Вопрос о введении минимального уровня оплаты труда власти Италии рассмотрят только после снижения НДФЛ, заявил журналистам во вторник, 18 июня, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Mediaset.

«Зарплаты платят компании. Если мы не снизим для них налоги, как они будут их платить?» — сказал Сальвини.

Инициатором введения минимального уровня оплаты труда (на уровне 9 евро в час) является вторая партия правящей коалиции — «Движение 5 звезд». Однако после победы на выборах в Европарламент в Италии «Лига» настаивает на том, чтобы программа правительства была максимально близка к ее собственной программе.

Ранее сообщалось, что против введения минимального уровня оплаты труда в Италии выступили как брюссельские эксперты, так и конфедерация промышленников Италии.

В ближайшее время правительство, вероятно, утвердит предложенный «Лигой» проект унификации снижения до 15% ставок НДФЛ для некоторых категорий граждан (с семейным доходом не выше 60−65 тысяч евро в год).

Учитывая напряженность в отношениях с Еврокомиссией (которая ранее начала процедуру изучения возможных нарушений бюджетного процесса со стороны правительства Италии), реализация вслед за снижением НДФЛ еще одной дорогостоящей социальной реформы выглядит маловероятной.