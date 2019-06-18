Рособоронэкспорт представил новый комплекс борьбы с беспилотниками

Уфа, , 14:22 — REGNUM Новейший комплекс электромагнитного подавления беспилотных летательных аппаратов «Ступор» и ряд других средств представили специалисты Рособоронэкспорта на выставке в Уфе. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба компании.

Экспозиция Рособоронэкспорта разместилась на X Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум организован Советом безопасности России и продолжится до 20 июня. Участие в нём принимают делегации более чем из 120 стран мира.

Кроме «Ступора», экспозиция российских предприятий представлена радиолокационной системой обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей «Енот», обнаружителем взрывчатых веществ и опасных химических агентов «Кербер-Т», автоматами Калашникова новейших серий АК203, АК-12 и АК-15, а также к специальным водометным автомобилем «Шторм».

Рособоронэкспорт — российская госкомпания, единственная в России, выполняющая функции посредника по экспорту и импорту вооружений, технологий и услуг военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию «Ростех».

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