Авторынок Евросоюза в мае стабилизировался — СМИ

Берлин, , 14:33 — REGNUM По итогам мая 2019 года рынок легковых машин в Европейском союзе достиг прошлогоднего уровня и составил 1,44 млн единиц. Об этом 18 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На статистику повлияли выросшие продажи автомобилей в странах Центральной Европы. Там рост спроса на авто вырос на 6,2%.

Также относительно неплохие показатели в ЕС за период с января по май 2019 года — 6,94 млн машин, что на 2% меньше прошлогоднего уровня. Если учесть негативную общемировую тенденцию продаж легковых машин, то ЕС на этом фоне выглядит довольно уверенно.

Лидером продаж в мае, среди автопроизводителей в Евросоюзе, стали авто немецкой компании Volkswagen. Их купили 158 891 европеец. Вторую строчку занимает французская компания Renault — 98 878 проданных авто. Тройку лидеров замыкают машины автокомпании Peugeot. Авто этой марки в мае было реализовано 88 800 единиц.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли машины американской компании Ford (84 490 ед.) и германской Opel/Vauxhall (82 573 ед.).

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