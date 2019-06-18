После бегства Плахотнюка ЕС пообещал Молдавии разморозить финансирование

Кишинёв, , 14:07 — REGNUM Евросоюз готов разморозить финансовую помощь Молдавии, но впредь будут действовать осторожно и внимательно следить за происходящим в республики и выполнением властями своих обязательств. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, передает ИА REGNUM. Для получения денег, по словам Могерини, молдавские власти должны проводить реформы и соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Комиссар ЕС по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан в свою очередь сообщил, что посетить Кишинев 19 июня по приглашению премьер-министра Майи Санду. По его ловам. Будет обсуждаться вопрос и сроки возобновления макрофинансовой помощи ЕС. «Мы обсудим это с новым правительством Молдавии на этой неделе. Если они будут готовы ускорить реформы, а я думаю, что готовы, то мы возобновим финансирование», — заявил Хан.

В приоритете, по его словам, реформа юстиции и деполитизация правоохранительной системы. Хан и Могерини также анонсировали и визит представителей молдавских новых властей в Брюссель в ближайшее время.

ЕС заморозил финансовую помощь Молдавии летом 2018 года после отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. О разморозке заговорили после того, как проигравшая выборы Демпартия ушла из власти, а единолично правивший Молдавией олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны.