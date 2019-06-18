Сеул, , 14:19 — REGNUM Южнокорейская сеть кофеен Baegmidang появится в Китае. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей одноименной компании.

По их словам, 17 июня 2019 года представители компании подписала франчайзинговый контракт с представителями китайских компаний Sinokor F&B Management Shanghai и New World Department Store China.

Известно, что южнокорейская компания планирует открыть на территории Китая около 250 фирменных магазинов, а также организовать канал распространения молочных продуктов.

Как сообщают представители компании, первый магазин в Китае откроется в K11 Art Mall уже этим летом.

Известно, первые магазины-кофейни за рубежом компания открыла в Гонконге в июле 2017 года.

Кроме того, в 2018—2019 годах компания Baegmidang была удостоена премии QQ Favorite Restaurant Awards и в 2019 году премии Favorite Food Awards.