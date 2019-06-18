Главкосмос и MXSpace договорились о реализации совместных проектов

Ле-Бурже, Франция, , 14:03 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, подписанный главами компании «Главкосмос» и мексиканской ассоциации MXSpace позволит сторонам реализовать совместные проекты в области продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба российской компании.

Подписание документа состоялось в рамках 53 Международного авиакосмического салона Ле Бурже-2019 во Франции. В ходе переговоров российская сторона познакомила мексиканских коллег с возможностями отечественных средств выведения и платформами космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации научно-исследовательских проектов, а также по поставкам в Мексику различного рода комплектующих для космических аппаратов.

Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A.C. — ассоциация, созданная для содействия развитию космической промышленности Мексики путем разработки и реализации проектов, включая проекты по производству спутников различного назначения, пусковым услугам, эксплуатации космических систем, получению и обработке спутниковых данных, подготовке персонала, в сотрудничестве с Мексиканским космическим агентством и Министерством связи.

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