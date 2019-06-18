Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Реформа долевого строительства может смертельно ударить по некрупным застройщикам. Об этом заявили руководители крупных строительных компаний на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной введению эскроу-счетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению управляющего Группы ЛСР на Урале, депутата гордумы Екатеринбурга Владимира Крицкого, вся реформа по сути и проводится для того, чтобы «удалить всякую шпану» со строительного рынка.

«Это направлено против тех, кто не понимает, что это рискованный и сложный бизнес», — сказал влиятельный застройщик.

С Крицким согласился гендиректор «Синары-Девелопмент» Тимур Уфимцев. По мнению руководителя, в большей степени пострадают либо недобросовестные участники рынка, либо некрупные компании, строящие не в мегаполисах. В пределах Свердловской области застройщик призвал обратить внимание на Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Полевской.

Уфимцев сослался на Минстрой РФ, в котором ранее сказали, что проблемы после «эскроу-реформы» возникнут у 40% строящихся объектов.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщиков обяжут вести работу по строящимся объектам через банковские эскроу-счёта. Покупатели недвижимости будут платить банку на эскроу-счёт, а сам банк на время строительства выделит застройщику кредит на нужную сумму.

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