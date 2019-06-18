Власти Эсватини запретили ввоз поросят из стран, где бушует чума свиней

Мбабане, , 13:53 — REGNUM Королевство Эсватини, ранее носившее название Свазиленд, запретило импорт поросят из стран, показавших положительные результаты в тесте на выявление африканской чумы свиней (АЧС). Мера была вызвана недавней вспышкой чумы свиней в соседней ЮАР, передает информационное агентство Reuters.

Директор ветеринарной службы страны Ксолани Дламини сообщил, что запрет вступил в силу с понедельника, 17 июня. По его словам, в стране будут строго контролировать перемещение поросят между хозяйствами, а также разработают службу по идентификации и отслеживанию свиней.

Напомним, что африканская чума свиней — инфекционное заболевание с высокими показателями смертности. Вакцины от него не существует. Заболевание не представляет опасности для человека.

Помимо ЮАР, серьезная вспышка заболевания была зафиксирована в Китае.