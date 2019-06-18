Эскроу один раз и региональные фонды: Госдума уточняет нормы ДДУ

Москва, , 13:39 — REGNUM Пакет законопроектов, направленный на уточнение правил долевого строительства и использования эскроу-счетов, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Инициативы направлены на уточнение правил перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. По закону, такие счета застройщики обязаны использовать при реализации каждого объекта недвижимости, начиная с 1 июля 2019 года. Однако ранее депутаты уже приняли закон, который позволяет в исключительных случаях не использовать счета эскроу. Это, в частности, касается объектов, которые должны быть сданы в ближайшие пару лет. Застройщики могут обратиться к региональным органам власти и по их решению не переходить на проектное финансирование в отношении таких строек.

В одном законопроекте застройщики, которые получили разрешение не использовать эскроу-счета по определенным объектам, могут один раз перейти на систему проектного финансирования. Между тем, это не обязательно, если у них есть соответствующее решение, то они могут продолжить стройку по старым правилам.

Инициатива также наделяет регионы правом создавать специализированные НКО в виде фондов, которые будут достраивать проблемные объекты. Средства в эти фонды придут из федерального и регионального бюджетов, а также из средств Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Для исключения возможных злоупотреблений в деятельности региональных фондов все расходы, сметы, финансовые платы будут устанавливаться нормативным актом правительства РФ. Это будет абсолютно прозрачная процедура, направленная на то, чтобы ни один бюджетный рубль не был потрачен зря и использовался только для достройки проблемных объектов», — заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Пакет законопроектов также устанавливает, что при покупке жилья будут запрещены любые схемы привлечения средств граждан, кроме договоров долевого участия (ДДУ). Такие нормы коснуться в том числе и покупки апартаментов.

«Никаких ПИФов, никаких ценных бумаг при покупке квартиры больше использоваться не будет. Никто не должен обманывать людей», — заявил Николаев.

Кроме того, инициатива также прописывает нормы передачи квартир для ликвидации проблемы двойных продаж. Таким образом, недвижимость достанется тем, чей договор был первым зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Те же, чей договор оказался вторым по счету, получат денежную компенсацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ГД рекомендовал принять законопроект об уточнении ДДУ во II чтении