Глава Крыма: мы остановим «Титан», если будут новые химвыбросы

Армянск, Крым, , 13:36 — REGNUM В случае превышения объёмов испарений из накопителя химпредприятия «Титан» и появления в воздухе на севере Крыма вредных веществ, оно вновь может быть остановлено. Об этом 18 июня журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Мы наблюдаем, происходят ежедневные замеры. У меня в субботу был директор предприятия. Обсуждали меры по экстренной остановке в случае, если концентрация будет расти. Но в любом случае задача одна — не допустить ситуации, которая была в прошлом году», — отметил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на севере российского полуострова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поскольку из кислотонакопителя завода «Титан» произошёл выброс химикатов. Работа завода, который принадлежит структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа, была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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Спустя почти год власти полуострова заверили общественность в том, что экологическая обстановка вокруг химзавода в норме — уровень концентрации серной кислоты не превышает допустимых показателей.

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