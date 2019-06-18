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Глава Крыма: мы остановим «Титан», если будут новые химвыбросы

Экономика

Власти полуострова обещают, что экологическое бедствие 2018 года не повторится

Армянск, Крым, 18 июня 2019, 13:36 — REGNUM  В случае превышения объёмов испарений из накопителя химпредприятия «Титан» и появления в воздухе на севере Крыма вредных веществ, оно вновь может быть остановлено. Об этом 18 июня журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Мы наблюдаем, происходят ежедневные замеры. У меня в субботу был директор предприятия. Обсуждали меры по экстренной остановке в случае, если концентрация будет расти. Но в любом случае задача одна — не допустить ситуации, которая была в прошлом году», — отметил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на севере российского полуострова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поскольку из кислотонакопителя завода «Титан» произошёл выброс химикатов. Работа завода, который принадлежит структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа, была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Об этом: Власти Крыма: погода помогает очищать отравленный воздух Армянска

Спустя почти год власти полуострова заверили общественность в том, что экологическая обстановка вокруг химзавода в норме — уровень концентрации серной кислоты не превышает допустимых показателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Экологическая обстановка возле химзавода «Титан» в норме – глава Крыма

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Выбросы химических веществ в крымском Армянске
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