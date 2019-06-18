Овцы и пчелы, картошка и клубника: первые заявки на «Ленинградский гектар»

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Ленинградской области состоялось первое заседание комиссии конкурса «Ленинградский гектар», в ходе которого жители любого региона России могут претендовать на выделение им крупных земельных наделов в Ленобласти и получение гранта для ведения хозяйства.

Первые 15 соискателей, чьи заявки соответствуют условиям конкурса, уже защищают перед конкурсной комиссией свои бизнес-планы, сообщили 18 июня в областной пресс-службе. Они предлагают поддержать свои проекты по разведению молочных и мясных коров, пчел, овец и индейки, а также по выращиванию картофеля и клубники.

Программа «Ленинградский гектар» реализуется в малонаселенных Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах региона. Участникам предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн рублей. Всего в программе будет задействовано более 14 тыс. га земли. В бюджете Ленобласти 2019 года на реализацию программы заложено 60 млн рублей

Первые победители конкурса станут известны в понедельник, ‪24 июня‬. Помимо земли и «подъёмных», они получат право воспользоваться региональными субсидиями на приобретение племенного скота, семян, сельхозтехники и т.д. Кроме того, при выполнении условий представленных бизнес-планов участники программы смогут выкупить землю в собственность на льготных условиях.

«Мы надеемся, что участники «Ленинградского гектара» создадут в удалённых районах крепкие хозяйства, которые будут там своего рода «точками роста». А мы готовы им всячески помогать и поддерживать», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Дрозденко возмущен задержками в запуске «Ленинградского гектара»