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Экологическая обстановка возле химзавода «Титан» в норме – глава Крыма

Экономика

Несмотря на жару, уровень концентрации серной кислоты не превышает допустимых показателей

Симферополь, 18 июня 2019, 13:23 — REGNUM  С наступлением жары в Крыму экологическая ситуация в районе химзавода «Титан» остаётся в норме. Об этом 18 июня журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Уровень концентрации серной кислоты сейчас в пределах 6,5−7%. Предельно допустимая норма — 12%. В прошлом году концентрация составляла 30%, в результате чего происходило испарение», — отметил глава РК.

По его словам, в кислотонакопитель подаётся примерно 52 тысячи кубометров воды в сутки, а испаряется — около 40 тысяч кубометров в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации властей республики, установка новой насосной станции для очищения кислотонакопителя химзавода «Крымский титан» начнётся к концу лета.

По теме: Кислотонакопитель «Крымского титана» начнут очищать в конце лета

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