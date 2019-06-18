Минсельхоз Казахстана выделил $145 млн на проведение весенне-полевых работ

Нур-Султан, , 13:22 — REGNUM На проведение весенне-полевых работ министерство сельского хозяйства Казахстана выделило 55,9 млрд тенге ($145 млн). Об этом 18 июня заявил министр здравоохранения республики Сапархан Омаров, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, министерство приняло в работу 2012 заявок товаропроизводителей на финансирование весенне-полевых работ на сумму 60 млрд тенге ($156 млн).

Профинансировано 1912 товаропроизводителей на сумму 55,9 млрд тенге ($145 млн), отметил министр. Оставшаяся сумма будет направлена на финансирование уборочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана вырос на 3,7%. Инвестиции в отрасль выросли на 52,2%, до 124,3 млрд тенге ($323,6 млн).

Читайте также: Инвестиции в сельское хозяйство Казахстана в январе-мае выросли на 52%