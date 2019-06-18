Компания Hanwha Aerospace представила продукцию на авиасалоне во Франции

Париж, , 13:17 — REGNUM Южнокорейская аэрокосмическая компания Hanwha Aerospace приняла участие в одном из крупнейших международных авиасалонов в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, южнокорейская компания впервые представила компоненты собственного производства на парижском авиасалоне Ле-Бурже, который проходит с 17 по 23 июня 2019 года.

Известно, что посредством участия в авиасалоне компания намерена подвигать свои технологии за рубеж.

«В рамках авиасалона мы намерены встретиться с представителями таких компаний как General Electric, Pratt & Whitney и Rolls-Royce Group, а также стремиться к новым масштабным переговорам и экспортным контрактам», — сообщили представители Hanwha Aerospace.

Парижский авиасалон Ле-Бурже — один из трех крупнейших авиасалонов в мире (после британского авиасалона Фанборо и сингапурского Авиашоу), которое посещают более 320 тыс. человек из 150 стран мира.