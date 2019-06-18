Госдума уточняет правила получения ипотечных 450 тыс. рублей многодетными

Москва, , 12:58 — REGNUM Законопроект о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, взявших ипотечный кредит, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Речь идет о выплате таким семьям 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. О необходимости такой меры поддержки семей ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы уточнил, что нововведение коснется только тех семей, в которых третий (или последующий) ребенок появился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Если такие граждане в срок до 1 июля 2023 года оформили ипотечный кредит на приобретение единственного жилья, то они смогут получить выплату из федерального бюджета в размере задолженности заемщика, но не более 450 тыс. рублей. При этом, как отметил профильный комитет Госдумы, такая мера господдержки может быть реализована только однократно, в отношении одного ипотечного кредита, вне зависимости от рождения детей после этого.

Агентом правительства РФ в вопросе реализации мер господдержки будет Единый институт развития в жилищной сфере («ДОМ.РФ»). Другими словами, все выплаты будут проходить через ДОМ. РФ. Порядок обращения граждан за выплатами и перечень необходимых документов определит правительство РФ.