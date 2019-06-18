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Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами — доклад

Экономика

Правительство Японии оставило без изменений оценку состояния своей экономики, которая была пересмотрена дважды за последние три месяца

Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами — доклад
Токио

Токио, 18 июня 2019, 13:04 — REGNUM  Оценка правительством Японии состояния своей экономики осталась без изменений в июне, тогда как она была пересмотрена дважды за последние три месяца, и несмотря на то, что эскалация американо-китайской торговой войны угрожает нанести более тяжелый урон глобальному росту. Об этом, как передает агентство Reuters, говорится в июньском докладе правительства.

«Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами при недостаточности экспорта и промышленного производства», — говорится в июньском докладе правительства.

Отмечается, что в июньском докладе была оставлена без изменений оценка экспорта и объема производства, остающихся слабыми, а также показаны умеренные темпы капитальных расходов.

«Замедление экспорта было вызвано снижением экономического роста Китая и корректировкой запасов товаров, связанных с информационными технологиями», — сказал один из чиновников на прошедшем по докладу брифинге.

Однако правительство Японии впервые за более, чем два года, повысило оценку прибыли корпораций. В докладе говорится, что осталась прежней и оценка внутреннего спроса: этот спрос остается достаточно активным, чтобы компенсировать некоторые потери от более слабого экспорта.

Отмечается, что экономика выросла в годовом исчислении на 2,2% в первом квартале из-за значительных капитальных расходов. В марте и мае правительство страны понизило рейтинг третьей по величине экономики в мире.

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Правительство Японии
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