Ценные бумаги США сверхнадёжны, но низкодоходны – экономист Колганов

Москва, , 15:12 — REGNUM Решение сокращать российские вложение в американские ценные бумаги логично и адекватно той ситуации, которая сложилась в мире, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на 1,58 млрд долларов.

«В данном случае мы имеем дело с последовательным осуществлением курса на сокращение удельного веса американских ценных бумаг в валютных резервах Российской Федерации, — сказал Колганов. — Во-первых, хотя американские ценные бумаги являются высоконадёжными, они очень низкопроцентные, и соответственно их доходность очень невелика».

Во-вторых, действует политический фактор, поскольку США, как подчеркнул экономист, ведут достаточно жёсткую и не всегда предсказуемую политику в отношениях с РФ.

«В такой ситуации резервы в американских ценных бумагах выглядят, скажем так, достаточно рискованным вложением, потому что США в силах заблокировать операции с этими ценными бумагами. И это будет создавать определенную уязвимость для наших финансовых ресурсов. Так что это правильное решение, которое выглядит достаточно логично», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы министерства финансов США, Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на 1,58 млрд долларов. По итогам апреля стоимость принадлежащих России американских гособлигаций составила 12,136 млрд долларов, тогда как месяцем ранее она составляла 13,716 млрд долларов.

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